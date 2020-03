0 Facebook Coronavirus in Campania, positivo il sindaco di Saviano Carmine Sommese Cronaca 19 Marzo 2020 12:44 Di redazione 1'

Il sindaco di Saviano Carmine Sommese e` risultato positivo al Coronavirus. Il primo cittadino dell`area nolana e` primario del reparto di chirurgia dell’Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola.

L`annuncio del tampone positivo il sindaco lo ha affidato a Facebook: “Carissimi, purtroppo, in queste ore, ho scoperto di essere positivo al coronavirus. Sto bene, ma dovrò rimanere in isolamento per i prossimi giorni e cercherò comunque di proseguire il mio lavoro. Purtroppo la mia professione di medico ed il mio ruolo di Sindaco mi hanno inevitabilmente esposto ad un maggiore rischio di contagio. Per ovvie ragioni, chiunque abbia avuto contatti con me nelle scorse due settimane dovrà contattare immediatamente le Autorità sanitarie, allorquando dovessero manifestarsi i sintomi comuni del coronavirus (febbre oltre 37,5 gradi, tosse, difficoltà respiratorie). Nell’interesse di tutti, vi invito ancora una volta a restare in casa, rispettando rigorosamente e con senso di responsabilità, tutte le misure adottate per la prevenzione ed il controllo della diffusione del coronavirus. A presto”.