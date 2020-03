0 Facebook Ischia, 35enne denunciato dai Carabinieri: utilizzava due buste della spesa per passeggiare tutto il pomeriggio Ischia 17 Marzo 2020 14:44 Di Marta Ricciardi 1'

E’ stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Ischia il 35enne che girovagava per l’intero pomeriggio di ieri sull’Isola Verde con delle buste della spesa come “alibi” per sfuggire alle disposizioni prese dal Governo.

L’uomo è stato già notato intorno alle ore 17.00 in zona Ischia Porto mentre portava con sé due buste piene di alimenti. I sospetti sono iniziati ad aumentare quando, due ore dopo, è stato visto nuovamente in strada mentre trascinava con sé ancora queste due buste stracolme.

Al fermo dei militari, il furbetto di turno, si è giustificato affermando che era uscito da poco per l’estrema necessità di dover fare la spesa. Purtroppo lo scontrino lo ha tradito, sulla ricevuta l’orario marcato era addirittura risalente alle ore 12.00. Così l’uomo è stato costretto a confessare e si è proceduto con la denuncia da parte delle autorità.