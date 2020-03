0 Facebook Coronavirus, addio al Dottor Borghese: “Dava gioia alla vita” Il ricordo di amici e colleghi Cronaca 17 Marzo 2020 15:53 Di redazione 1'

Un luminare della medicina. Otorino e specialista, si è spento Massimo Borghese. Dottore rispettato, stimato e voluto bene da tutti, Borghese ha contratto il coronavirus. La malattia l’ha indebolito fino a spezzarne l’esistenza.

Non è chiaro se il Dottor Borghese fosse affetto da altre patologie. Quello che è certo, è l’affetto di amici e colleghi. Tantissimi i messaggi per il professore e di solidarietà per la sua famiglia. Un affetto che ha letteralmente inondato i social e il web.

Tutta la comunità medica e scientifica napoletana si è unita nel cordoglio per il Dottor Borghese ed ha espresso le più sentite e sincere condoglianze nei confronti della sua famiglia.

IL MESSAGGIO SU FACEBOOK –

“Apprendo ora del decesso causa coronavirus del dott. Massimo Borghese, un collega che non vedevo da qualche anno ma con cui avevo condiviso i primi anni di convegni e ricerca, ne ricordo l’impegno, la giocosità del vivere, le barzellette con cui faceva ridere me e Tiziana Fuschini (la mia logopedista di allora). RIP“.