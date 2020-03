0 Facebook Chiudiamo tutto e va in giro senza mascherina, Salvini ‘beccato’ con la fidanzata: “Facevo la spesa” La foto che ha 'sgamato' il leader della Lega che ha poi replicato su Facebook Politica 16 Marzo 2020 11:56 Di redazione 2'

La voglia di chiudere porti, confini e frontiere – come poi sta in realtà accadendo a causa del coronavirus – si è scontrata contro quella di ‘passeggiare’ in giro per Roma. Così Matteo Salvini è stato immortalato da Il Messaggero (fotoservizio di Francesco Toiati) mentre va in giro per la capitale insieme alla fidanzata Francesca Verdini.

Il leader della Lega ha poi replicato, affermando che stava andando a fare la spesa. Peccato che per farlo ha violato alcune regole imposte dalle ultime ordinanze: ovvero, il mantenere la distanza di un metro e l’uscire una sola persona anche per necessità. Senza considerare che Salvini era sprovvisto di mascherina e guanti.

LA RISPOSTA DI SALVINI –

“Ieri ero al Colosseo ma non andavo a far due passi sul lungotevere, come tutti i comuni mortali esco di casa per andare in farmacia e fare la spesa. Ieri ero a fare la spesa, ho comprato pasta, formaggio, pane, fruta di stagione… visto che il Parlamento non si capisce se è aperto o no. Io ci sono, se chiamato a lavorare sono sul pezzo“. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini in un video su Facebook.