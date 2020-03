0 Facebook Ballano in un vicolo non rispettando norme sicurezza per il Coronavirus, il video della vergogna Cronaca 16 Marzo 2020 18:41 Di redazione 2'

E’ stato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, a pubblicare quello che è diventato a tutti gli effetti il video della vergogna. Nel filmato si vedono persone ballare in un vicolo di Napoli, non curanti di tutte le disposizioni che vanno rispettate per evitare il diffondersi dei contagi da Coronavirus.

Video girato a Napoli con persone che ballano in strada

In questi primi giorni di isolamento in tanti hanno capito che bisogna stare a casa per il bene della salute di tutti, ci sono stati anche flash mob dalle finestre per sentirsi tutti più vicini, ma c’è anche chi a quanto pare non ha compreso bene le norme disposte dal Governo e dalle ordinanze regionali. Questo è quanto dimostra il video in cui più persone ballano fuori dalle loro case con i vicini in strada.

“Persone che ballano allegramente tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, folle di gente che passeggia per le vie della Sanità e dei Vergini, gruppi di giovani che affollano la Pignasecca in comitiva, così come al Vasto decine e decine di richiedenti asilo e migranti affollano le strade senza la minima precauzione come mascherine e guanti. Una fetta della città che insiste ottusamente a mettere in pratica comportamenti irresponsabili ignorando la drammaticità del momento e soprattutto le regole contenute nei decreti del governo e della Regione Campania. Si tratta di atteggiamenti criminali che mettono in serio pericolo la salute degli stessi protagonisti di tanta stupidità e di chi ha la sventura di vivergli accanto”, questa la denuncia di Emilio Borrelli, che invita i cittadini a restare a casa.

Il video di alcune persone che ballano in strada

Il filmato mostra anche altre condotte irregolari in questo momento d’emergenza