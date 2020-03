0 Facebook Guarito primo paziente positivo al Coronavirus a Pozzuoli, è un giovane professionista Pozzuoli 15 Marzo 2020 11:31 Di redazione 2'

Buone notizie da Pozzuoli. E’ stato dichiarato guarito il primo cittadino nel comune flegreo colpito dal contagio del Covid 19 nel comune flegreo. Ad annunciarlo è stato il sindaco Vincenzo Figliolia, con un post sulla propria pagina Facebook, dando seguito ad una comunicazione trasmessa dall’Unità di Crisi della Regione Campania.

Chi è il paziente guarito a Pozzuoli

Il paziente è un giovane professionista residente a Licola, che pare abbia contratto il virus dopo un viaggio fatto fuori dalla regione Campania. Per fortuna è guarito e per lui non ci sono state complicazioni.

Figliolia, nel post su Facebook, ha anche fatto il bilancio dei contagiati a Pozzuoli. Il primo cittadino ha spiegato che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5 casi positivi. Ha poi comunicato ai cittadini che sarà in costante contatto con loro per aggiornarli sulla situazione. Infine, ha esortato gli abitanti del comune flegreo a restare a casa, così come disposto dalle ordinanze regionali.

Questo il messaggio del sindaco: “L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato i dati dei tamponi eseguiti oggi. Non ci sono nuovi casi nel nostro Comune. Arriva anche un’ulteriore buona notizia: il primo contagiato è guarito. Attualmente i casi positivi a Pozzuoli sono dunque 5.

Continuerò ad aggiornarvi costantemente, con puntualità e chiarezza, tutte le sere dopo le 23. RICORDATE CHE È VIETATO USCIRE DI CASA SE NON PER MOTIVI NECESSARI ED URGENTI. Mi raccomando, è fondamentale per fronteggiare questa emergenza e metterci dietro le spalle subito tutto questo”

Il post di Vincenzo Figliolia