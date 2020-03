0 Facebook Coronavirus, caso di contagio all`Ospedale del Mare. Trovato positivo primario del pronto soccorso Cronaca 13 Marzo 2020 22:15 Di redazione 1'

Il pronto soccorso dell’Ospedale del mare di Napoli temporaneamente chiuso dalle 22 di stasera alle 8 di domani per un intervento di sanificazione. Mentre i pazienti vengono trasferiti in reparti dello stesso presidio ospedaliero o in altri ospedali cittadini con l’aiuto del 118.

Lo stop temporaneo all’attivita’ e’ stato determinato dal fatto che il primario e’ stato trovato positivo al test del Coronavirus.