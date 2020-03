0 Facebook Compleanno ai tempi del Coronavirus, gli auguri dei nonni alla nipotina a Secondigliano diventano virali Napoli Città 13 Marzo 2020 16:54 Di redazione 1'

Come festeggiare i compleanni al tempo del Coronavirus? Quando c’è stato chiesto di restare a casa e di stare lontani anche dai propri familiari? La soluzione l’hanno trovata due nonni di una bambina a Napoli, nel quartiere di Secondigliano.

Nonni fanno gli auguri dalla strada alla nipotina

La nipotina ha compiuto 11 anni in un momento in cui ognuno di noi deve cercare di uscire di casa il meno possibile. Così la piccola ha spento le candeline solo con i genitori, senza però, i suoi amatissimi nonni. Ma il signor Domenico e la signora Anna, i nonni della festeggiata, non hanno rinunciato a dimostrare tutto il loro affetto alla bambina.

Così sono andati sotto la sua finestra, imbardati con mascherine, con un cartellone con la scritta di auguri per la nipotina. La storia è stata raccontata dal gruppo Secondillyanum, che ha condiviso anche il video di quel momento. In poco tempo il filmato è diventato virale, la dimostrazione che l’amore dei nonni non conosce confini, nemmeno quelli imposti dall’emergenza Coronavirus.

Il video