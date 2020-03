0 Facebook Lutto a Napoli, addio all’Avvocato Pirozzi: Dg del Policlinico e del Monaldi A 79 anni è deceduto dopo una lunga malattia. Originario di Casalnuovo, è stato anche Sindaco della cittadina in provincia di Napoli Cronaca 12 Marzo 2020 09:01 Di redazione 1'

Una persona per bene e disponibile con tutti. Amava la vita ed era ligio al dovere e alla famiglia. È questo il ricordo che pazienti, clienti, amici e conoscenti hanno di Domenico Pirozzi. La vita dell’avvocato si è spenta a 79 anni dopo una lunga malattia.

Pirozzi ha chiuso gli occhi per sempre nella sua casa di Casalnuovo, località in provincia di Napoli. Come riportato da Il Mattino, Pirozzi è stato anche Sindaco della cittadina. Ma le sue attività sono state molteplici.

Tra queste il ruolo di direttore generale del Policlinico di Napoli, dell’ospedale di Salerno e dell’ospedale Monaldi. Una delle sue passioni il basket, per questo motivo è stato anche presidente della squadra di Casalnuovo.