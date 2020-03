0 Facebook Coronavirus, Alberto e Antonietta muoiono a poche ore di distanza dopo 50 anni di matrimonio News 11 Marzo 2020 20:24 Di redazione 1'

Alla fine se ne sono andati insieme, come hanno sempre vissuto, per 50 anni di matrimonio. Alberto, 81 anni, e Antonietta, 79, di Guardamiglio (Lodi), sono risultati positivi al coronavirus, lui dal 23 febbraio, lei pochi giorni dopo. Lui subito grave all’ospedale di Crema, lei portata successivamente a quello di Lodi. Lui se ne è andato il 7 marzo, lei, l’8, 13 ore dopo. “Non potevamo raggiungerli – ha raccontato la figlia a Il Cittadino, – ma sapevamo che se fosse mancato l’uno, l’altra non avrebbe retto l’assenza”.

L`ULTIMO SALUTO

E per l’ultimo saluto insieme, non a caso, è stata scelta la foto dei festeggiamenti del loro 50esimo anniversario di matrimonio.

IL DOLORE DELLA FIGLIA

“Credo che papà avesse capito che non ce l’avrebbe fatta – continua la figlia a Il Cittadino – così ha voluto chiamare tutti in quei giorni, quasi volesse rivolgerci l’ultimo saluto”. “Sapevamo che se ne fosse andato uno, l’altro non ne avrebbe sopportato l’assenza. Così è stato: insieme fino alla fine, anche nel loro ultimo viaggio”, conclude.