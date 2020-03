0 Facebook Emergenza Coronavirus, controlli nel Napoletano per rispetto delle norme: scattano le denunce News 10 Marzo 2020 19:22 Di redazione 1'

All’indomani dell’annuncio di Giuseppe Conte, che ha spiegato come da lunedì sera l’intera Italia sia diventata zona rossa per l’emergenza Coronavirus, sono iniziati i controlli da parte dei carabinieri tra Napoli e provincia.

Controlli volti a verificare il rispetto delle norme imposte dal decreto straordinario. E nella giornata di martedì sono scattate le prime denunce. Tre persone, titolari di due diversi esercizi commerciali, sono state denunciate dai carabinieri della stazione di Qualiano per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Un 45enne di Villaricca – proprietario di una sala giochi in via di Vittorio – è stato denunciato perché la sua attività era regolarmente aperta nonostante il divieto. Anche due coniugi di 34 e 45 anni, entrambi del posto, sono stati denunciati perché il loro centro scommesse in via Campana era operativo. Per il 45enne – in qualità di gestore – è scattata anche un’altra denuncia: non era in possesso del titolo di polizia e del del titolo di rappresentanza in assenza della titolare.