Da Capri a Padova per motivi di lavoro: denunciati due operai
10 Marzo 2020

Due operai di Padova, giunti per motivi di lavoro a Capri, dove avevano preso alloggio in una pensione, sono stati denunciati dalla Polizia per aver violato la zona rossa. Che era in vigore al momento della loro partenza.

I due avrebbero dovuto eseguire lavori di restyling di una boutique straniera, la cui apertura e’ prevista in Estate. Il titolare della pensione, verificata la loro provenienza, ha avvertito la Polizia Municipale. I due operai – che si erano imbarcati per l’ isola a Napoli, superando i controlli al Molo Beverello – sono stati rintracciati dagli agenti del Commissariato di Capri in un supermercato. E riaccompagnati nella pensione, dove ora dovranno restare per i 14 giorni previsti per la quarantena.