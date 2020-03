0 Facebook Coronavirus in Italia: “In arrivo 2milioni di mascherine, respiratori e medici dalla Cina” News 10 Marzo 2020 19:10 Di redazione 2'

La Cina scende in campo per aiutare l’Italia nell’emergenza del Coronavirus. A renderlo noto è stato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel ringraziare per l’enorme lavoro che stanno facendo medici, infermieri e tecnici nell’emergenza Coronavirus, ha dato questa notizia incoraggiante per il nostro Paese.

Arrivano dalla Cina tamponi e mascherine per l’Italia

Questo è quanto hanno comunicato i deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Esteri alla Camera. Si legge: “La telefonata con la quale il ministro degli Esteri cinese ha comunicato l’imminente invio in Italia di aerei cargo con mascherine, mille respiratori polmonari e medici specializzati che in Cina hanno guadagnato esperienza prima di noi nel combattere questa terribile epidemia. Il ministro ha sottolineato l’importanza per tutti i cittadini di tenere un comportamento responsabile in linea con le direttive stringenti del governo, a tutela della salute pubblica, per non sovraccaricare ulteriormente i nostri operatori sanitari che in questi giorni stanno dando il meglio di loro stessi”.

LEGGI ANCHE: DE LUCA IN CAMPANIA CHIUDE PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI

“La Cina sta osservando in questi giorni una diminuzione dei casi di contagio e alcuni degli ospedali aperti per l’emergenza stanno chiudendo, a dimostrazione che la situazione sta migliorando. Nella fase più critica – continua la nota – noi abbiamo dimostrato vicinanza alla Cina e ora loro ricambiano con la stessa solidarietà. A loro va il nostro ringraziamento”.

Inoltre, hanno spiegato che l’Italia ad avere le regole più ferree d’Europa per contrastare il contagio: “Come sottolineato dal ministro Di Maio, il patrimonio di informazioni raccolte in questa fase complicata dal nostro sistema sanitario sarà a disposizione di tutti i Paesi europei nei quali purtroppo si sta registrando un aumento dei casi di positività al virus. E fondamentale continuare a tenere alta l’attenzione e seguire con scrupolo i suggerimenti delle autorità sanitarie”, concludono i deputati.po avere annunciato l’arrivo di una serie di aiuti dalla Cina nei prossimi giorni, Di Maio ha poi ribadito che “ci ricorderemo di tutti i Paesi che ci sono stati vicini in questo momento e li terremo ben presenti in futuro”.