Bimbo morto dopo il parto a Giugliano, avviata un'indagine Cronaca 10 Marzo 2020

Un bambino è morto dopo il parto nell’ospedale San Giuliano. A riportare la notizia è Fanpage.it. Una donna di 30 anni era stata ricoverata presso la struttura ospedaliera di Giugliano, in provincia di Napoli, per partorire, ma qualcosa non è andata bene.

Bimbo morto a Giugliano, l’accusa della famiglia

Alla donna, secondo quanto avrebbero raccontato i familiari della giovane madre al sopracitato giornale, sarebbe stata fatta l’epidurale, ma non l’è stato praticato il cesareo. L’accusa da parte loro è che il neonato sarebbe deceduto a causa di una manovra sbagliata durante il parto. Motivo per cui hanno immediatamente sporto denuncia. I carabinieri sono intervenuti presso la struttura e hanno provveduto a sequestrare tutte le cartelle che riguardano la paziente e il neonato morto.

Sulla vicenda è stata avviata un’indagine e disposta l’autopsia sulla salma del piccolo per accertare cosa abbia causato il decesso. Disperati i genitori del neonato.