Carcere di Poggioreale, parenti dei detenuti fuori al penitenziario: agenti in tenuta antisommossa
Cronaca 8 Marzo 2020

I parenti dei detenuti che stanno protestando da ore all’interno del carcere di Poggioreale si sono recati all’esterno del penitenziario. In particolare è degna di nota la presenza di tante donne, presumibilmente legate da un punto di vista familiare ai reclusi.

Ingente lo schieramento di forze dell’ordine all’esterno del carcere. Da un pò di tempo anche un elicottero sta sorvolando la zona interessata. Ad un certo punto, dopo cori e urla da parte dei presenti, un gruppo di agenti della Polizia – in tenuta antisommossa – si è avvicinata al gruppo di manifestanti.

La protesta, sia all’interno che all’esterno, è contro le condizioni disumane di detenzione. Dalla sicurezza, al sovraffollamento, all’igiene, allo stop dei colloqui causato dall’emergenza del coronavirus. Sul posto si è anche recato il Garante per i detenuti della regione Campania Samuele Ciambriello.

Quest’ultimo ha dichiarato: “La protesta è rientrata. Sono andato in infermeria e ho trovato quattro agenti feriti e un detenuto contuso. Ho parlato con il Magistrato di sorveglianza ed ho proposto per i detenuti semiliberi di farli rientrare a casa. Sono diversi i provvedimenti che il Parlamento potrebbe prendere per diminuire l’emergenza sovraffollamento e conseguenti problemi di igiene e sicurezza. Le proteste nelle carceri stanno avvenendo in tutta Italia“.

È in corso una protesta dei detenuti all’interno del carcere di Poggioreale a Napoli. Secondo quanto riferito da fonti sindacali, alcuni detenuti sarebbero saliti sui muri del ‘passeggio’, in una zona interna al penitenziario.

La protesta e’ divampata per l’annunciata sospensione dei colloqui per contrastare il contagio da coronavirus. Intanto, dinanzi all’istituto vi sono decine di agenti di polizia e carabinieri e vigili del fuoco. Sul posto sono presenti anche alcuni familiari dei detenuti che anche loro protestano contro l’annunciata misura.