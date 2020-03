0 Facebook Coronavirus, 10 casi a Torre del Greco: i pazienti appartengono a 5 nuclei familiari diversi Il comunicato del portavoce del Sindaco Giovanni Paolomba Torre del Greco 7 Marzo 2020 21:39 Di redazione 1'

Sono dieci i casi di contagio da Covid-19 accertati sull’intero territorio di Torre del Greco (località vesuviana in provincia di Napoli) e riconducibili a cinque nuclei familiari. E’ quanto si legge in un comunicato diramato dal portavoce del sindaco Giovanni Palomba e ufficializzato nel corso dell’ultimo aggiornamento del Centro operativo comunale convocato in seduta permanente nella sala giunta di palazzo Baronale.

Dal dipartimento di prevenzione generale dell’Asl Napoli 3 Sud si apprende inoltre che dei dieci soggetti individuati e positivi al tampone, cinque sono in regime di ricovero ospedaliero e cinque, invece, sono in isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni, assistiti e curati secondo tutti i protocolli del caso e in contatto costante con le autorita’ sanitarie.

“Continuiamo a lavorare – le parole del sindaco Giovanni Palomba – nel solo ed esclusivo interesse dei cittadini che invito alla piena collaborazione con gli organi istituzionali. Siamo al lavoro, ormai da tre giorni, per intervenire nelle forme e nei modi piu’ consoni e piu’ idonei ad affrontare questo particolare momento che vede coinvolta la nostra comunita’“.