0 Facebook Caos all’ospedale San Paolo, medico senza mascherina: chiuso il pronto soccorso Cronaca 6 Marzo 2020 12:49 Di Sveva Scalvenzi 2'

Chiuso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo questa mattina. A comunicarlo è la ASL Napoli 1 Centro, che in una nota ha annunciato l’intervento di chiusura per consentire una sanificazione straordinaria del reparto.

Chiude pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, i motivi

L’intervento è stato necessario dopo che un medico del pronto soccorso ha visitato un paziente nella tenda pre-triage, allestita all’esterno dell’ospedale per le visite di sospetti contagi da Coronavirus, senza indossare DPI (Dispositivi di prevenzione individuale). Il dottore non aveva né mascherina né guanti, per questo motivo la struttura ha disposto la chiusura del pronto soccorso per intervenire celermente e avviare una disinfestazione, così da scongiurare il rischio di ulteriori contagi.

La nota dell’ospedale San Paolo

Si legge nella nota: “Si comunica che dalle ore 12 alle ore 18 (fatto salvo eventuale anticipazione) la sospensione del servizio di Pronto Soccorso P.O. San Paolo. A seguito di tale “sospensione” è iniziato il trasferimento dei pazienti presenti al Pronto Soccorso nei reparti dello stesso presidio ospedaliero ovvero – con ausilio del Servizio 118 – in altri ospedali cittadini”.

Secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it, il paziente visitato è stato trasferito all’ospedale Cotugno di Napoli.