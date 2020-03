0 Facebook Allerta meteo in Campania: in arrivo piogge e temporali Meteo 6 Marzo 2020 13:35 Di redazione 2'

Allerta meteo in Campania. Sabato di pioggia su buona parte della regione. La Protezione civile ha emanato un avviso di avverse condizione meteo con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo a partire dalla mezzanotte e fino alle 21 di domani, sabato 7 marzo.

LE ZONE INTERESSATE

Sulla fascia costiera e, in particolare, zone 1, 3, 5, 6, 8 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 8: Basso Cilento) si prevedono “Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense”. Si evidenziano, inoltre, possibili forti raffiche di vento.

I PRINCIPALI SCENARI

Tra i principali scenari di evento ed effetti al suolo si indicano: “ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); Possibili cadute massi in più punti del territorio; fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate per effetto della saturazione dei suoli”.

LE RACCOMANDAZIONI

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, sia in ordine al possibile dissesto idrogeologico che rispetto alle sollecitazioni dei venti e del mare.