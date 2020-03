0 Facebook Agguato a Napoli, uomo ferito da colpi di pistola nel quartiere della Loggetta Cronaca 6 Marzo 2020 11:01 Di Sveva Scalvenzi 1'

E’ di poco fa la notizia di un agguato a Napoli. Un uomo, di cui non è stata resa nota l’identità, è stato ferito da colpi di pistola nei pressi del Parco Angela, in via Terracina, nella zona della Loggetta, a Napoli. Il ferimento è avvenuto intorno alle 09.30, momento in cui la zona è particolarmente trafficata.

E’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di via Terracina, ha riportato una ferita alla gamba e al torace, secondo quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire i motivi del ferimento e se l’agguato sia di matrice camorristica o legato ad altri motivi. Sul fatto indagano i Carabinieri.