Ugo, ucciso a 15 anni. Ciro Petrone contro le Iene: "Perché non andate dal Carabiniere?" L'attore che ha interpretato 'Pisellino' in Gomorra ha pubblicato una storia su Instagram 5 Marzo 2020

Ciro Petrone, conosciuto come Pisellino nel film Gomorra di Matteo Garrone, ha pubblicato un post affermando che conosceva Ugo Russo e la sua famiglia. Il giovane, 15 anni, è deceduto nella notte tra sabato e domenica dopo aver tentato una rapina ad un carabiniere 23enne.

Il militare ha reagito esplodendo tre colpi d’arma da fuoco che hanno ucciso Russo. La sovraesposizione mediatica dei genitori, sui giornali, sul web e in tv ha scatenato un forte dibattito all’interno dell’opinione pubblica.

“Vorrei dire alla redazione de Le Iene, vi è passato per la mente di fare un’intervista al carabiniere e chiedergli dell’esatta dinamica? Chiedete al carabiniere come si sente, vorrei sapere se pensa di aver fatto la cosa giusta e se lo rifarebbe“, ha detto l’attore in una storia su Instagram.