Giugliano piange la scomparsa di Stefano D'Alterio, il dolore dei suoi cari e quelle ultime parole di ringraziamento

Un lutto ha colpito l’intera comunità di Giugliano, è morto Stefano D’Alterio, uomo conosciuto e stimato da tutti, un grande lavoratore che è venuto a mancare, lasciando tutti attoniti dinanzi a questa triste perdita.

I messaggi per Stefano D’Alterio

Non appena si è appresa la notizia della morte di Stefano, in tantissimi hanno voluto scrivere messaggi di dolore. In tanti hanno voluto ricordare che tipo d’uomo fosse, sempre disponibile con tutti e pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. “Non ci posso credere, non è giusto”, “E’ inutile, il Signore si prende sempre i migliori”, queste e tante altre le parole di cordoglio. Poco meno di due mesi fa Stefano sulla sua bacheca Facebook ringraziava per gli auguri ricevuti per il suo compleanno e scriveva: “Prima di tutto, voglio ringraziare Dio per la splendida vita che mi ha concesso. Grazie a tutti voi che mi avete augurato uno splendido compleanno. Siete sempre così speciali con me, Vi voglio bene”. Parole che lette oggi fanno ancora più male.

I funerali di Stefano D’Alterio

L’ultimo saluto a Stefano D’Alterio si terrà nella giornata di venerdì presso il convento dei Monaci di Giugliano.