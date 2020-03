0 Facebook Coronavirus in discoteca, due studentesse napoletane in quarantena Cronaca 5 Marzo 2020 09:20 Di redazione 1'

Coronavirus in discoteca. Sono andate a ballare in compagnia di un giovane ragazzo milanese, poi risultato positivo al coronavirus, e da ieri mattina sono in quarantena dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Asl Napoli 1 centro attraverso i familiari. E’ quanto capitato a due giovani studentesse napoletane che frequentano il liceo statale Comenio ai Colli Aminei.

I FATTI

Le due giovani erano state venerdì sera, 28 febbraio, in un locale nell’area flegrea di Napoli insieme al loro amico proveniente da Milano e in vacanza in città. Entrate regolarmente a scuola in mattinata, non hanno avuto alcun contatto con i compagni di classe. Dopo il messaggio dei genitori, infatti, hanno atteso il loro arrivo nell’aula magna prima di rientrare a casa e iniziare il periodo di isolamento.