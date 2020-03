0 Facebook Dramma all’ospedale Monaldi di Napoli, bimbo di 4 mesi muore dopo aver lottato contro una malattia Cronaca 2 Marzo 2020 12:45 Di redazione 1'

Aveva quattro mesi ed era nato con una grave cardiopatia che l’aveva costretto a un lungo ricovero presso l’ospedale Monaldi di Napoli, dove il suo cuore ha smesso di battere nella giornata di sabato.

Originario di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, la madre e il padre avevano sperato fino alla fine che potesse guarire. Ma purtroppo, nonostante i vari tentativi dei medici, il piccolo cuoricino del neonato ha smesso di battere per sempre.

Disperazione e dolore per i genitori, ma anche per tutti i familiari che non riescono a credere a questa disgrazia. La notizia della morte del piccolo si è diffusa velocemente a Santa Maria a Vico, lasciando le persone attonite. In tanti si stanno stringendo al dolore della famiglia, esprimendo tutto il cordoglio per questa perdita.