La gente di Napoli non sta con il ragazzino ucciso nella notte dal carabiniere libero dal servizio in zona Santa Lucia. I commenti alla notizia della morte di Ugo Russo, il ragazzino dei quartieri spagnoli morto all’alba all’ospedale Pellegrini, sono per lo più a favore del giovane militare, anche lui napoletano ma in servizio in una stazione in provincia di Bologna, che ha colpito con tre proiettili il 15enne che lo aveva minacciato con un’arma replica perfetta di una vera.

“Per chi dice non puoi sparare a un bambino – scrive una donna – se il bambino mi punta una pistola sparo eccome” e ancora: “Qualunque cosa ha fatto, il carabiniere doveva difendersi”, “A 15 anni non si va a rapinare”, “Io sto con il carabiniere. Il ragazzo doveva essere seguito meglio dai genitori. E se moriva il carabiniere – si legge ancora – questa polemica non ci sarebbe. Per me il carabiniere ha fatto benissimo”, “Mi dispiace per la vita spezzata del ragazzo – scrive un’altra – ma quando si fanno atti illeciti, si é consapevoli di cosa si va incontro”, “Delinquere è un reato – interviene un ragazzo – si corrono dei rischi”.

