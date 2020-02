0 Facebook Stefano De Martino e Belén a C’è posta per te, a invitarli sono Pio e Amedeo Tv 29 Febbraio 2020 14:58 Di redazione 1'

Il settimo appuntamento con C’è Posta per Te potrà contare su un ricco parterre di ospiti, protagonisti – insieme alla storie di persone comuni – del sabato sera di Canale 5. Nella puntata del 29 febbraio, Maria De Filippi accoglierà in studio i comici Pio e Amedeo, la coppia formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez e il calciatore Gonzalo Higuaìn.

I primi quattro ospiti saranno protagonisti di un’unica storia. Pio e Amedeo, infatti, manderanno la posta proprio ai coniugi De Martino. Come si evince dalla clip diffusa in anteprima dai social della trasmissione, il momento si preannuncia esilarante e all’insegna della comicità. Per il duo pugliese è la seconda volta a C’è Posta per Te dopo l’esperienza dello scorso anno, quando ‘incastrarono’ Mario Balotelli. Anche per Stefano e Belen si tratta della seconda partecipazione insieme; la prima dopo il ‘ritrovato’ amore.

Gonzalo Higuain, invece, sarà al centro di una nuova emozionante sorpresa. Il calciatore della Juventus mette così a segno un tris di partecipazioni, dopo le ospitate del 2016 e del 2018.