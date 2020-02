0 Facebook Neonata rischia di soffocare, vigili urbani le salvano la vita con la manovra di Heimlich Sant'Anastasia 29 Febbraio 2020 18:44 Di redazione 1'

La preparazione sul primo soccorso, la prontezza nell’agire e nell’effettuare la manovra giusta ha salvato la vita ad una bimba di pochi mesi a Sant`Anastasia. Accortisi che era cianotica, due agenti della polizia municipale sono intervenuti riuscendo a farle espellere una considerevole quantità di muchi, mediante una manovra salvavita di disostruzione pediatrica per liberarle le vie aeree.

Durante un pattugliamento su via Pomigliano, due agenti si erano accorti che all’interno di un’auto in sosta nei pressi della farmacia che il conducente scuoteva fortemente un neonato che aveva in braccio. Avvicinatisi all´auto si sono accorti che era una femminuccia, di appena sei mesi e non respirava ed era cianotica.

Senza perdersi d’animo gli agenti hanno preso la piccola dalle braccia del nonno praticando la manovra di Heimlich, fino a quando la neonata non ha espulso tutti i muchi accumulati che le impedivano di respirare.