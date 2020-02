0 Facebook Il Napoli batte 2 – 1 il Toro al San Paolo News 29 Febbraio 2020 22:54 Di Umberto Russo 1'

Terza vittoria consecutiva del Napoli, che supera il Torino in casa per 2-1 e continua a mettere pressione alla Roma quinta, distante 3 punti e impegnata domani a Cagliari. Al San Paolo decidono i gol di Manolas e Di Lorenzo, a nulla serve il gol ospite di Edera: si tratta del sesto ko di fila per i granata, sempre piu’ in crisi e inguaiati nelle zone calde della classifica. Gli ospiti sembrano partire con piu’ convinzione e dopo pochissimi istanti di gioco creano la prima grande palla gol del match: Ospina esce a vuoto, De Silvestri prova ad approfittarne ma trova la respinta dei giocatori partenopei a difesa della propria porta. Gli azzurri si scuotono prima con Milik che impegna Sirigu in tuffo, poi al 19′ trovano il vantaggio con Manolas, bravo a sbucare sulla punizione tagliata di Insigne e battere di testa il portiere granata per l’1-0. (AGI)