Giovane ufficiale di Castellammare trovato morto su una nave da crociera in Messico Cronaca 29 Febbraio 2020

Prima la serata al bar con gli amici e colleghi di lavoro a bordo della nave su cui lavorava, poi la morte. Davide Pignataro, 31enne di Castellammare di Stabia e` stato ritrovato senza vita nella sua cabina, a bordo della nave da crociera Princess Cruises in Messico. Era in servizio come ufficiale di macchina.

Diplomato all’Istituto Nautico di Piano di Sorrento, aveva rapidamente intrapreso la carriera di ufficiale con diversi imbarchi, che lo hanno portato a lavorare in giro per il mondo. Il suo corpo esanime è stato rinvenuto in cabina proprio nel momento in cui sarebbe scattato il suo orario di servizio.