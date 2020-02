0 Facebook “Ci schifa la gente che vive nell’immondizia”: il post del consigliere lombardo contro i napoletani Politica 29 Febbraio 2020 11:29 Di redazione 1'

“Noi lombardi veniamo schifati da gente che periodicamente vive in mezzo all’immondizia (napoletani et similia), da gente che non ha il bidet (francesi) e da gente la cui capitale (Bucarest) ha le fogne popolate da bambini abbandonati. Da queste persone non accettiamo lezione di igiene: tranquilli, alla fine di tutto questo, i ruoli torneranno a invertirsi”. È il post della vergogna lanciato sui social poche ore fa da Niccolò Fraschini, consigliere comunale di Pavia, eletto in una lista di centrodestra in appoggio al sindaco Fabrizio Fracassi.

Un vero e proprio uragano di insulti ha costretto l’esponente del consiglio comunale a rimuovere il post incriminato e a “chiudere” la bacheca. Il web, però, non perdona e ormai da diverse ore lo screenshot del post sta circolando su Facebook, suscitando rabbia e indignazione.