27 Febbraio 2020

"Il Paradiso accoglie un piccolo Angelo", il triste addio a Rosemary uccisa dalla malattia a 16 anni

La giovane Rosemary Manilia non ce l’ha fatta. La 16enne di Montesano sulla Marcellana, località cilentana in provincia di Salerno, è deceduta all’ospedale Cotugno di Napoli dopo aver lottato a lungo contro una malattia grave.

Come riportato da Teleclub la notizia ha gettato l’intera comunità nello sconforto. Rosemary e la sua famiglia sono molto conosciute in paese. Il Sindaco Giuseppe Rinaldi ha proclamato il lutto cittadino per tutta la giornata di oggi.

Durante la giornata tutta la cittadina ha manifestato il proprio lutto fino allo svolgimento dei funerali. Tantissimi i messaggi d’affetto per la 16enne e di solidarietà per la sua famiglia. “Il Paradiso oggi accoglie un piccolo Angelo“.