0 Facebook Giugliano, la macabra scoperta: trovato cadavere di un uomo News 27 Febbraio 2020 18:14 Di Marta Ricciardi 1'

Ritrovato un cadavere a Giugliano, in via San Vito. La macabra scoperta del cadavere, già in evidente stato di decomposizione, è avvenuta dai sanitari del 118 giunti sul posto.

Si tratta di un uomo di 73 anni, deceduto per cause naturali, all’interno della sua abitazione collocata a piano terra, ove viveva in solitudine. Sono stati i condomini a chiamare le autorità a seguito dei forti odori provenienti dalla sua abitazione. L’anziano, era un accumulatore seriale, la sua casa era tempestata di oggetti ammassati e disordinati.

La polizia scientiifica ha confermato che il decesso dovrebbe essere avvenuto da circa 30 giorni. Si attende ancora, in ogni caso, l’esame autoptico per confermare il decesso per cause naturali.