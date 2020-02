0 Facebook Dramma a Pomigliano D’Arco, neonato di 2 mesi muore nel sonno Cronaca 25 Febbraio 2020 15:28 Di redazione 1'

E’ una vera e propria tragedia quella avvenuta a Pomigliano D’Arco, comune in provincia di Napoli. Un neonato di due mesi è morto nel sonno, a riportare la notizia è stato il giornale online Pomiglianolive.it.

Le cause sarebbero naturali, si tratterebbe dunque, di una “morte in culla”, così come sono chiamati questo genere di decessi. Sul posto sono intervenuti il medico legale e i carabinieri. Sul corpo del piccolo non è stata disposta l’autopsia e i funerali potrebbero tenersi già nella giornata di mercoledì.

A fare la triste scoperta è stata la madre del bimbo, che era andato a prenderlo per dargli da mangiare e ha visto che non respirava più. Quando gli operatori del 118 sono giunti nell’appartamento in via Felice Abato Toscano, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso del neonato. Sconvolta la giovane coppia, che non riesce a credere a questa simile tragedia. La comunità si sta stringendo al dolore dei genitori.