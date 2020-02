0 Facebook Amuchina introvabile, come farla in casa con la ricetta dell’Organizzazione Mondiale della Sanità News 25 Febbraio 2020 11:47 Di redazione 1'

L’amuchina è un nome commerciale dato a una vasta gamma di prodotti disinfettanti da parte di un’azienda che li produce. Si tratta di prodotti a base di alcol etilico e ipoclorito di sodio, che vanno diluiti in acqua, in varie percentuali, in base ai diversi utilizzi.

A poche ore dall’allarme coronavirus, è partita la caccia a qualsiasi tipo di igienizzanti mani. Ma come creare disinfettanti per superfici e mani ? La risposta la dà l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha da tempo indagato il modo per combattere la diffusione di virus, spore e batteri nei Paesi in cui spesso è difficile o impossibile l’approvvigionamento di specifici prodotti sanitari.

Ecco la ricetta dell’OMS per per 1 litro di disinfettante per le mani:

833 ml di alcol etilico al 96%

42 ml di acqua ossigenata al 3%

15 ml di glicerina (glicerolo, acquistabile in farmacia a pochi euro) al 98%

acqua distillata oppure acqua bollita e raffreddata fino ad arrivare ad 1 litro.

Si conserva in bottiglia di plastica o vetro, da tappare bene.