Va a trovare la figlia e scompare nel nulla, Torre Annunziata in ansia per Antonio Antonio Pascale gestisce una pescheria ad Angri in provincia di Salerno. Il caso è finito a 'Chi l'ha Visto' Cronaca 24 Febbraio 2020 18:08

E originario di Torre Annunziata ma ha la sua pescheria ad Angri. Così sono due le comunità in ansia per la scomparsa di Antonio Pascale, 62enne scomparso da cinque giorni. L’allarme è stato dato dai familiari e il caso è arrivato anche alla trasmissione Chi l’ha Visto.

Antonio era partito per Grosseto. Il 62enne era andato a trovare la figlia che vive nella città toscana. Lo scorso 19 febbraio, la donna ha riaccompagnato il padre in stazione ma Pascale non ha fatto più ritorno a casa.

LA SCHEDA DI ‘CHI L’HA VISTO’ –

Sesso: M

Età: 62 (al momento della scomparsa)

Nazionalità: Italiana

Corporatura: Normale

Statura: 160

Occhi: castani

Capelli: bianchi

Abbigliamento: borsello da uomo nero, gilet smanicato nero, felpa di colore scuro, pantaloni a gamba larga blu scuro, scarpe da ginnastica blu scuro con suola bianca.

Segni particolari: Stempiato

Scomparso da: Grosseto

Data della scomparsa: 19/02/2020

Data pubblicazione: 23/02/2020

Domenica 16 febbraio, Antonio si reca alla stazione centrale di Napoli e prende il treno per Grosseto, dove abita la figlia. Arriva a Grosseto domenica sera a mezzanotte ma chiama la figlia solamente il pomeriggio di lunedì. Martedì 18 febbraio, contatta telefonicamente sua moglie comunicandole che sarebbe tornato a casa il giorno seguente. Mercoledì 19 febbraio, in mattinata, la figlia lo accompagna in stazione a Grosseto e si assicura che Antonio prenda il treno regionale per tornare a Torre Annunziata. Antonio però a casa non è mai arrivato.