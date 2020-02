0 Facebook Coronavirus in Italia, primi 2 casi a Venezia: Carnevale continua ma con meno gente News 23 Febbraio 2020 13:00 Di redazione 2'

Ci sono i primi due contagiati a Venezia. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia che ha spiegato come si tratti di due signori anziani, di 88 anni, ricoverati in terapia intensiva nell’ospedale cittadino.

In un primo momento si era pensato di sospendere il Carnevale, poi si è deciso di proseguire: “Abbiamo valutato tutte le condizioni, non c’erano le condizioni di rischio e si è pensato di poter continuare. Ovviamente con le notizie di questa mattina verranno fatte ulteriori strette in termini di sicurezza”. Queste le parole del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

Probabile, quindi, che quella di oggi sarà l’ultima giornata di Carnevale, e che poi sarà sospeso il calendario di eventi. “Non lo devo dire io ma è probabile che sia il presidente della regione a parlare”, spiega Brugnaro, assicurando di essere in continuo contatto con l’unità di crisi regionale e con il ministero della Salute, e invitando i cittadini a seguire i siti ufficiali dell’Ulss, della Regione e del Comune.

“Dobbiamo adottare misure drastiche stiamo lavorando da ieri ad un provvedimento per contrastare la presenza del coronavirus”, questo quanto dichiarato da Zaia.