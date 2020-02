0 Facebook C’è Posta per Te, la storia di Cristina che ha fatto piangere Massimo Ranieri Spettacolo 23 Febbraio 2020 13:57 Di redazione 2'

Una delle storie più commuoventi raccontate durante l’ultima puntata di C’è Posta per Te è stata quella di Cristina, una ragazza che dopo la morte della madre, si è chiusa nel suo dolore, trascurando il padre e la sorella a cui è legatissima.

Così la giovane ha deciso di sorprenderli, invitandoli nel programma di Maria De Filippi: “Se sono qui stasera è perché ci tengo a dire delle cose. Sono qui per dirvi che vi voglio un bene dell’anima, vi amo tanto e quello che mi spinge qui e che da sei mesi a questa parte mamma è andata via e io mi sono chiusa nel dolore. E non sono riuscita a dimostrare che voi siete le persone più importanti della mia vita e voglio tornare a fare parte di quella che è e che sarà sempre la nostra famiglia”.

Poi la promessa che ha voluto fare ai suoi cari: “Se aprite la busta, io tornerò a essere la sorella e la figlia che avete sempre conosciuto”. Infine la sorpresa con Massimo Ranieri, che non è riuscito a trattenere le lacrime ascoltando la dichiarazione di Cristina: “Dopo aver ascoltato questa confessione d’amore da parte di tua sorella e di sua figlia, signor Alfio, credo che rinasca una vita. Noi crediamo che i genitori siano immortali e devono essere immortali. Quando ci vengono a mancare, come mia madre due anni fa, quando ci vengono a mancare non ci si raccapezza. Non lo accettiamo. Perché ci diciamo: “E mò? Dove vado?”. Non riusciamo ad accettarlo perché non li crediamo mortali. Lei, però, ha bisogno di voi”.

E’ stato un momento molto forte per i protagonisti della storia, ma anche per il cantante napoletano che ha rivissuto la perdita della madre.

