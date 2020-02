0 Facebook “Non è un addio ma un arrivederci”: lutto nella grande famiglia di `Made in Sud` Tv 22 Febbraio 2020 09:53 Di redazione 1'

Lutto nella grande famiglia di `Made in Sud´. Con un post sui social Carmine de Chiara, componente del trio Radio Rocket, ha annunciato la dipartita della madre.

“Voglio ricordarti cosi…simpatica, unica, gioiosa di vivere. Hai combattuto da gran guerriera, come hai sempre fatto. Non è un addio ma un arrivederci, perché le mamme non muoiono mai. Ti amerò per sempre Mamma”.

Carmine de Chiara, componente del trio aversano, meglio conosciuto come “l’ovetto”, ha esordito lo scorso anno nel programma “Made in Sud” su Rai 2.