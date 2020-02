0 Facebook Scintille al Grande Fratello Vip, entra nella casa Guendalina De Fenza: aveva detto di essere stata con Icardi News 21 Febbraio 2020 15:46 Di redazione 1'

Prevista un po’ di maretta nella nuova diretta del Grande Fratello Vip. Questo venerdì sera entrerà nella casa Guendalina Rodriguez, giovane transessuale, originaria del Brasile ma adottata da una famiglia della provincia di Napoli, quando aveva due anni.

Guendalina è famosa per essere molto seguita sui vari social network, ma soprattutto per aver dichiarato in tempi non sospetti di avere avuto relazioni con diversi calciatori e anche con Mauro Icardi, attuale marito di Wanda Nara, opinionista del Grande Fratello Vip. E’ una scelta casuale quella di farla entrare nella casa? Assolutamente no, probabilmente il suo ingresso sarà stato voluto per animare un po’ la situazione e magari avere un confronto con lady Icardi.

LEGGI ANCHE: MAURIZIO COSTANZO CONTRO IL GFVIP

La sua presenza sicuramente creerà un po’ di scompiglio. Come reagirà Wanda Nara? L’opinionista quasi sicuramente sarà a conoscenza del suo ingresso e potrebbe essere preparata a un confronto con lei. Insomma questa sera se ne vedranno delle belle.