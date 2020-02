0 Facebook Demolizione Vela Verde di Scampia, la lettera di ‘donna Patrizia’ di Gomorra Tv 20 Febbraio 2020 16:00 Di redazione 2'

L’ attrice partenopea Cristiana Dell’Anna, interprete di ‘donna Patrizia’, boss della camorra nella fortunata serie Tv ‘Gomorra’ ha scritto un lungo post, una sorta di lettera indirizzata alle Vele di Scampia, in particolare alla vela Verde per la quale da oggi è iniziato l’abbattimento.

Il testo della lettera:

“Non posso nascondere a me stessa che una parte di me è triste al pensiero che la Vela Verde verrà abbattuta. Quaranta giorni di morte lenta per quello che, sì è vero, è stato teatro (reale e di finzione) di malavita. Ma è pur sempre vita. In quelle vele ci hanno abitato, quelle vele hanno rappresentato la necessità di miglioramento, la richiesta di uno sguardo, di attenzione, di una mano. Allora, che buttarle giù non sia solo un voler ripulire la faccia per dimenticare di nuovo tutto. Avrei certo preferito, nel mio mondo ideale, che fossero state recuperate, trasformate in qualcosa di grandioso, una università o un museo di arte, qualcosa che simboleggiasse la rinascita. Ma si sceglie di mandarle giù. Per ragioni che non so, forse di costi, forse chissà. Va bene. Ma non dimenticherò mai. Quando il male ti tocca, quando lo vedi, anche quando lo interpreti solamente, ti cambia, ti apre gli occhi. Il cuore ti sanguina e lo porterai sempre con te. Ti aiuterà forse ad acuire il pensiero e sofisticare l’anima, per metterla un po’ come Robert Musil ne ‘I turbamenti del giovane Torless’. Perché questo mi suscitano le vele: turbamento di gioia e dolore, casa e prigione, odio e profondissimo amore. E’ difficile parlarne. E’ difficilissimo. Ti voglio bene Scampia. Ti voglio bene”.