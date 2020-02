0 Facebook Oggi Annalisa Durante avrebbe compiuto 30 anni, il padre: “Lei è qui, è viva” Cronaca 19 Febbraio 2020 12:02 Di Sveva Scalvenzi 2'

Annalisa Durante oggi, 19 febbraio 2020, avrebbe compiuto 30 anni. Vittima innocente della camorra, è stata uccisa quando aveva soltanto 14 anni. Era il 27 marzo del 2004, tra poco più di un mese saranno passati 16 anni, da quando la ragazza fu colpita in via Vecchia, nel quartiere Forcella, dove era in strada con alcuni amici, da un proiettile destinato a Salvatore Giuliano.

Oggi sarebbe una giovane donna con tutta la vita davanti. Ma purtroppo si è trovata nel bel mezzo di una faida di camorra, quella tra i Giuliano e i Mazzarella, in cui non c’entrava niente. Colpevole di abitare nel luogo sbagliato, dove si spara all’impazzata senza pensare a chi è in strada. Oggi si è tenuta una manifestazione in memoria di Annalisa, un modo per ricordarla, per tenere accesa la memoria perché vittime innocenti non cadano più dinanzi alla ferocia della criminalità organizzata.

All’evento è intervenuto anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. A lui, e a tutti i presenti, Giovanni Durante ha detto: “Per me mia figlia Annalisa è qui, è viva. Vedervi qui è sempre una gioia”. Lungo applauso in ricordo di Annalisa, strappata alla vita troppo presto.