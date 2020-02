0 Facebook Tina Cipollari vicino al matrimonio, potrebbe lasciare Uomini e Donne Spettacolo 15 Febbraio 2020 08:32 Di redazione 1'

Sono tutti abituati a vederla da sempre, ma forse Tina Cipollari potrebbe lasciare Uomini e Donne. E’ questa la voce che sta circolando nel mondo del gossip, dopo che si è diffusa la notizia che l’opinionista dovrebbe sposare il suo compagno, Vincenzo Ferrara.

I fiori d’arancio sembrerebbero vicini e per questo motivo la Cipollari potrebbe dover lasciare il programma per un po’. L’opinionista e il compagno dovrebbero sposarsi verso il mese di marzo, ma questo potrebbe comportare un problema per Tina, che forse si allontanerà dal programma per un po’. Non solo per l’organizzazione della cerimonia, ma anche per il viaggio di nozze.

Inoltre, il compagno della Cipollari vive a Firenze e se l’opinionista dovesse decidere di vivere con lui, significherebbe che lascerà il programma per un po’ o comunque smetterebbe di essere impegnata a tempo pieno. I ben informati parlano già di una sostituta che potrebbe essere Karina Cascella, già conosciuta nel programma, sempre nel ruolo di opinionista, candidata che divide il posto in lizza con Gemma Galgani. La decisione, se Tina dovesse lasciare, chiaramente spetta a Maria De Filippi.