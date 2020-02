0 Facebook Ritorna in tv ‘C’è posta per te’: due fantastiche sorprese animeranno la quinta puntata Tv 15 Febbraio 2020 14:29 Di redazione 2'

Dopo la pausa per il Festival di Sanremo 2020, sabato 15 febbraio, in prima serata su canale 5, torna in onda C’è posta per te. Per la nuova puntata dello show del sabato sera campione d’ascolti, Maria De Filippi ha messo su un cast di ospiti eccezionale che strapperà sorrisi al pubblico, farà divertire, ma anche emozionare i telespettatori.

Due sorprese animeranno la quinta puntata di C’è posta per te. In studio, infatti, arriverà la giuria di Tu sì que vales. Maria De Filippi che, per l’occasione, indosserà solo gli abiti di conduttrice e non di giudice, darà il benvenuto all’amica Sabrina Ferilli e ai colleghi Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari.

“Con dei giudici così non può che essere una quinta puntata imperdibile”, si legge sulla pagina Instagram dello show. Ospite della serata, poi, sarà Emma Marrone che, per la prima volta, sarà accompagnata da papà Rosario, il suo punto di riferimento più importante insieme alla mamma. “Bella, solare e semplicemente unica: Emma Marrone insieme a suo papà saranno ospiti speciali nella quinta puntata di C’è posta per te”, si legge nella didascalia del video che anticipa la presenza di Emma.