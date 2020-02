0 Facebook Giovane di 26 anni muore dopo un’operazione: genitori chiedono giustizia Cronaca 15 Febbraio 2020 10:15 Di redazione 1'

Un giovane di 26 anni ha perso la vita a seguito per alcune complicazioni comparse a seguito un intervento chirurgico. La vittima, Antonio Pagnano sarebbe dovuta essere sottoposta a un’operazione di routine, ma purtroppo è deceduta.

Il ragazzo, originario di Colle Sannita, era ricoverato presso la clinica Santa Rita per un’asportazione di una cisti. Sarebbe dovuto essere un intervento facile, ma la situazione in sala operatoria è precipitata a causa di un’emorragia. Il giovane è stato immediatamente trasferito all’ospedale Rummo di Benevento, dove è stato sottoposto a una nuova operazione nel tentativo di salvarlo, ma purtroppo è deceduto poco dopo.

Il cuore di Antonio ha smesso di battere e adesso i genitori vogliono conoscere la verità. Hanno presentato una denuncia per sapere cosa è accaduto al figlio, assistiti dagli avvocati Antonio Leone e Francesco del Grosso, come riportato da Ottopagine, sono in attesa di risposte. Lunedì il sostituto procuratore, Maria Colucci, avvierà una valutazione preliminare delle cartelle cliniche della vittima.