Blitz della Guardia di Finanza: sequestrati 300.000 articoli di Carnevale pericolosi
15 Febbraio 2020

I militari della Guardia di Finanza di Napoli, in concomitanza con i festeggiamenti del Carnevale, hanno sequestrato 300.000 articoli di Carnevale privi di marchio CE e di ogni altra indicazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria.

In totale sono 39 distinti contestuali interventi nei confronti di altrettanti commercianti, anche ambulanti. Le Fiamme Gialle hanno così sequestrato tra Napoli, Frattamaggiore, Cardito, Gragnano, Volla e Sorrento, maschere, costumi, giocattoli, gadget, cosmetici, cover ed accessori per cellulari, dispositivi informatici ed elettronici.

15 soggetti, tutti con cittadinanza italiana e straniera, sono stati denunciati all’Autorita’ Giudiziaria per ricettazione e commercio di prodotti falsi e sono stati segnalati altri 4 alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa.

L’operazione rientra in un piano di controllo svolto dalla Guardia di Finanza di Napoli, finalizzato al contrasto degli illeciti economico-finanziari connessi al commercio di prodotti non sicuri e/o contraffatti e persegue un duplice obiettivo: salvaguardare l’economia legale e gli imprenditori onesti, cui si affianca l’imprescindibile esigenza di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori, in particolar modo di quelli più piccoli.