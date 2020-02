0 Facebook Angela e Francesco, la coppia di Castellammare a C’è posta per te News 15 Febbraio 2020 23:09 Di Umberto Russo 1'

Il postino di C’è posta per te torna a Castellammare per consegnare la famosa busta ad Angela una bellissima ragazza su una sedia a rotelle da quando era piccola per un incidente. Ma Angela non è una ragazza che si è arresa. Anzi. È una campionessa di nuoto e parteciperà ai prossimi campionati mondiali para olimpici. Dall’altra parte della busta c’è Francesco, il suo fidanzato che con parole d’amore le manifesta tutto il suo amore. “Voglio che tu sia mia moglie e la madre dei miei figli”. In studio c’è una bella sorpresa per la giovane stabiese. Gerry Scotti e Sabrina Ferilli, Rudi Zerbi e Teo Mammuccari.

Scotti le consegna i regali. Un viaggio a New York con il suo ragazzo. La Ferilli invece le regala una collana porta fortuna. Una bella storia d’amore; “Non sei un peso, sei la mia vita” conclude Francesco.