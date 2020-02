0 Facebook “Sono frustrati e falliti”: Achille Lauro denunciato dai carabinieri Spettacolo 14 Febbraio 2020 13:26 Di redazione 2'

Secca presa di posizione da parte del segretario regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri, Gianluca Mancini: “La divisa non si tocca e non si denigra, chi la offende e la oltraggia ne dovrà rispondere nelle sedi opportune”. Nel mirino del carabiniere reatino e rappresentante sindacale il cantante Achille Lauro che torna a far parlare di sé per un video in cui definisce i carabinieri “frustati e falliti”.

Un video che ha portato alla denuncia del 30enne artista romano su segnalazione del segretario regionale Mancini e del collega Giuseppe Mancuso, segretario provinciale di Viterbo del Nuovo Sindacato Carabinieri. Atto poi ufficialmente formalizzato dal segretario generale Massimiliano Zetti con una querela per diffamazione e vilipendio alle forze Armate in riferimento al video incriminato comparso sul canale Youtube dove al termine del Festival di Vulci il cantante esprimeva pubblicamente l’offensivo commento nei confronti degli appartenenti all’Arma. Chiesto contestualmente anche il sequestro e la rimozione delle immagini e ogni link ad esso riconducibile.

In video risale al 2018, quando dopo il festival di Vulci aveva definito “frustrati e falliti” i carabinieri per delle perquisizioni fuori dal Vulci Live Fest, dove il trapper avrebbe dovuto esibirsi: la performance era poi saltata a causa del maltempo. Nel video in questione uno dei protagonisti principali di Sanremo 2020 diceva: “Al festival di Vulci, vicino Montalto di Castro, è successa una cosa raccapricciante, imbarazzante, disgustosa e al limite dell’umanità. Parlo dei carabinieri fuori dal festival. Ho assistito personalmente a perquisizioni, alle quattro del pomeriggio, a dei bambini per delle cartine in tasca, fatte da 40enni e 50enni. Carabinieri frustrati, falliti. Se la prendono con dei bambini che vanno a vedere tranquillamente un concerto. Terrorizzandoli, calpestando la cultura, l’arte e l’espressione artistica. Tutto ciò per due canne di me**a”.