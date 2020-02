0 Facebook Coronavirus, la gaffe di Di Maio è virale: confonde il latino con l’inglese Politica 14 Febbraio 2020 14:08 Di Antonella Bianco 1'

Luigi Di Maio parla inglese, o almeno tenta, proprio quando non dovrebbe. Questa volta il ministro degli Esteri ha voluto fare l’americano in una conferenza stampa sull’emergenza coronavirus, pronunciando in “corona-vairus”. Peccato però che il termine sia latino e dunque non vi fosse bisogno della pronuncia inglese.

L’ex capo politico del Movimento 5 Stelle aveva promesso di mettersi a studiare per bene la lingua anglosassone appena ricevuto l’incarico di essere il nuovo titolare della Farnesina. E non appena trova l’occasione giusta cerca di mettere in mostra l’accento. Anche quando l’accento all’americana proprio non ci va. Intanto la gaffe spopola su Twitter.