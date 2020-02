0 Facebook Addio a Ugo Esposito, artista di San Gregorio Armeno e Maestro artigiano dei pastori Noto, oltre che per la sua arte, anche per le tante battaglie condotte per il rilancio di San Gregorio Armeno Cronaca 11 Febbraio 2020 08:33 Di redazione 2'

I suoi funerali si sono svolti ieri a San Marco di Castellabate (in provincia di Salerno). Lui p Ugo Esposito, artista e Maestro artigiano di San Gregorio Armeno, strada di Napoli famosa per l’arte dei pastori.

“Ha sempre coltivato il bello cercando di portare a San Gregorio Armeno prodotti di qualità. Con lui scompare uno degli ultimi rappresentanti di una generazione di artigiani napoletani che ha fatto conoscere nel mondo la via dei pastori e dei presepi. Era artigiano ma anche rivenditore, un commerciante capace di promuovere il bello; si battè per la rinascita di San Gregorio Armeno insieme con importanti operatori come Giuseppe Ferrigno, la famiglia Maddaloni e altri ancora“, ecco come lo ha ricordato Ulderico Pinfildi, anche lui maestro artigiano.

Ricordato come una persona in gamba e per bene, Esposito era sempre sorridente e disponibile. Nella sua bottega si potevano ammirare delle bellezze straordinarie. La triste notizia ha colpito la città di Napoli. Tanti i messaggi per lui di amici e parenti.

Ma anche di molti colleghi che ancora ricordano le battaglie fatte da Esposito per il rilancio di San Gregorio Armeno, arteria storica del capoluogo partenopeo.