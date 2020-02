0 Facebook Sanremo, Sabrina Salerno canta `Boys` e il web si entusiasma Tv 9 Febbraio 2020 12:28 Di redazione 1'

Un salto indietro di oltre 30 anni per Sabrina Salerno sul palco dell’Ariston. Nella serata finale della 70esima edizione del Festival di Sanremo, la cantante e showgirl si è esibita con “Boys (Summertime Love)”, pezzo cult degli anni Ottanta. La cantante genovese, 51 anni, si è esibita accompagnata da sei ballerini.

Prodotto da Claudio Cecchetto e registrato nel 1986, il brano ebbe un grande successo nell’estate del 1987 non solo in Italia, ma anche in diversi Paesi europei. Sabrina Salerno è tuttora tra le artiste italiane che hanno venduto di più all’estero con oltre 20 milioni di dischi. Buona parte di questo exploit è dovuto proprio a “Boys” vero e proprio tormentone di fine anni Ottanta.

Entusiasti i commenti dei social. “Qual è il codice per votare Sabrina?”, chiede qualcuno. Qualcun altro lancia l’appello: “Amadeus, riapri il televoto per farci votare la Salerno”.

“Sabrina Salerno vince il Festival di Sanremo”, ha commentato qualcun altro a proposito della performance. Tra le dieci donne scelte da Amadeus per accompagnarlo nell’avventura sanremese, l’artista si è scatenata sulle note della sua canzone accompagnata da un gruppo di ballerini.