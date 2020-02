0 Facebook Sanremo: Sky Tg24 ‘spoilera’ vincitore, poi spiega l`errore Spettacolo 9 Febbraio 2020 09:06 Di redazione 1'

Il nome del vincitore del Festival di Sanremo, Diodato, e’ stato ‘spoilerato’ da Sky Tg24, che ha pubblicato la notizia sulla stringa in onda in sovrimpressione durante il tg ben prima che Amadeus desse l’annuncio ufficiale in diretta. Successivamente il flash e’ sparito, ma nel frattempo era rimbalzato sui social.

Durante la conferenza stampa dei vincitori, e’ arrivata in sala stampa la precisazione della direzione di Sky Tg24, letta dall’inviato Alessio Viola: “La direzione di Sky Tg24 chiarisce che per errore e’ stata pubblicata sul ticker un’ultim’ora sul vincitore di Sanremo, nonostante non fosse arrivata alcuna notizia in tal senso ai giornalisti della testata. Al momento dell’annuncio della terna dei finalisti, il ticker e’ stato programmato con i nomi di tutti e tre i concorrenti e per errore e’ stata pubblicata la stringa con il nome di Diodato. Non appena e’ stato segnalato l’accaduto, l’ultim’ora e’ stata cancellata. Ci scusiamo con tutti: alle scuse della direzione – ha concluso Viola – aggiungo anche le mie, mi dispiace da morire”.